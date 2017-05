Rechtliche Hinweise

Hinweise und Risiken

Die vorliegende Werbemitteilung dient ausschließlich Marketingzwecken und ist nicht als Anlageberatung zu sehen. Sie stellt keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotes dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage des Prospekts. Der Prospekt kann nach seiner Veröffentlichung kostenlos in gedruckter Form bei der apano GmbH, Lindemannstraße 79, 44137 Dortmund, Tel.: 0800 - 66 889 00, www.apano.de, angefordert werden.

Die Anleihe unterliegt dem Solvenz- und Bonitätsrisiko der Emittentin. Anleger tragen das Risiko in Bezug auf die Wertentwicklung. In der Vergangenheit erzielte Renditen lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche zukünftige Wertentwicklung zu. Die Anleihe schüttet halbjährlich Zinsen in der Höhe der Ausschüttungen aus, die ein fiktiver Investor in die Referenzwerte erhalten hätte. Das Produktinformationsblatt sowie ergänzende Informationen finden Sie auf www.apano.de.